Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй показала идеальный день в постели

Девушка стала популярна благодаря своим фото и видео, отснятым в спортзале. Упорно занимаясь, ей удалось привлечь внимание пользователей сети, а также начать мотивировать других знаниматсья спортом. Чтобы чаще радовать аудиторию новыми образами, Соммер начала сниматься в провокативных фотосессиях в бикини в студиях.

При этом сама девушка домашними кадрами или простыми селфи почти не делится. Именно поэтому фото на которых Соммер в простом виде блистала в постели сразу привлекло внимание поклонников. Девушка позировала в одной свободной кремовой рубашке и светлом нижнем белье.

Потянувшись за бутылочкой воды, Соммер выглядела весьма соблазнительно. Девушка также восхитила стройными ножками, которые приподняла повыше, представ перед объективом во всей красе:

«Ты такая горячая😚😘😘🤙😍», «Ты делаешь всем приятно», «Хорошо 😍», «Я так хочу пить из-за тебя», «Я хочу пить, потому что ты такая сочная», «Боже, какая поза», «Я поиграю с тобой🥵🥵🥵🍆💦,» «Жажда тебя великолепна», «Ты плохая девочка», «Очень соблазнительно😍😍😍,» «Можно мне долить плз», «да, я жажду», «Я очень хочу пить. Я бы вышла за тебя замуж, если бы ты дала мне шанс, возможно, моя мечта сбылась 😂,» «Жарче солнца ❤️», - пишут фанаты.

Ранее девушка решила удивить поклонников кадрами, сделанными в новом стиле. Как правило, чаще всего Соммер устраивает жаркие фотосесси на тренировках или прогулках в модных бикини самых ярких цветов. В этот раз стройная модель решила показать себя в необычном наряде.

Соммер примерила черную кофту из бархата и темно-серые джинсы с можеством рваных дыр на самых пикантных местах. Девушка даже оголила ягоцицы, которыми посветила перед обхективом без малейшего стыда. Как и ожидалось ,фанаты принялись обсуждать смену стиля фитнес-модели:

«Привет, Соммер, ты просто волшебная красотка», «Пожалуйста, приходи на мой выпускной 2022, «Помогите мне кому-нибудь, теряю дар речи от красотки😉», «Я люблю тебя, держите меня».

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