Американская фитнес-модель Лекси Кай предстала в жарком образе

Звезда не стесняется своих форм, ведь они у нее просто невероятные, пишет Politeka.net. В этот раз модель предстала в белом топике со смелым декольте.

Маленькая верхняя одежда с длинными рукавами, но с большим вырезом сделали образ очень горячим. Пышная грудь выпирала из декольте, притягивая взгляд.

Прелести смотрелись просто безумно и оторваться от фото было невозможно. К тому же, нельзя было насладиться видами на тонкую талию и упругий живот Кай.

Модель надела и маленькую клетчатую юбочку с игривым размером сбоку.

Лекси присела на барную стойку, похваставшись ровными и накаченными ножками.

Звезда убрала волосы назад, оставив у лица две прядки, а также она надела квадратные очки.

В общем, образ красотки напоминал стиль распутной учительницы из фильмов для взрослых.

За восемь часов публикация собрала более 8000 лайков и много комментариев.

"Такая шалунья", - написал один из комментаторов.

Напомним, Лекси Кай предстала в соблазнительном купальнике на тонких, прозрачных бретельках. Грудь под тонкой почти телесной тканью смотрелась невероятно соблазнительно. При этом видны самые интимные места, но звезду это нисколько не смущало.

Также Лекси надела крохотные джинсовые шортики, севшие на ее стройной талии.

Ранее сообщалось, что Лекси Кай показалась в черном бикини, которое практически не прикрыло идеальные формы. Звезда улыбалась, демонстрируя пятую точку крупным планом.

На другом фото Кай уже с мокрыми волосами стояла у спорткара. А на третьем - модель лежала на полу в воде.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай сразила четвертым размером в атласном мини-платье

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