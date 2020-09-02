Экс-абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик, перебравшийся в хевивейт, расскрыл свои дальнейшие планы в боксе

"С кем мне драться, с Джошуа или Фьюри? С любым , у кого имеется титул чемпиона мира, и который не против выйти в ринг с абсолютом из первого тяжелого веса.

Мы все-таки в уме держим Энтони, однако бокс такой спорт, где может случиться все, что угодно", – приводит его слова Sky Sports.

Ранее менеджер украинца Александр Красюк заявил, что Усик является обязательным претендентом и требует поединка с Джошуа.

"Усик больше года является обязательным претендентом по линии WBO. Мы согласились, чтобы сначала состоялся бой Джошуа - Пулев, но теперь требуем, чтобы победитель дрался с Усиком.

План у нас такой: победить Чисору, затем победить Джошуа (или того, кто будет владеть поясом) и стать чемпионом. Вот и все. Держим в уме Джошуа, хотя все может случиться", - заявил Красюк.





Как сообщала Politeka, российский боксер Александр Поветкин заявил, что не видит смысла в поединке против украинца Александра Усика.

"Александр Усик – хороший человек и хороший боксер. Но у нас есть свой путь, а у него свой путь. Зачем нам встречаться?", – рассказал Поветкин.

Он добавил, что кроме Усика есть другие боксеры, с которыми он смог бы встретиться в ринге.





Как сообщала Politeka, у Усика собираются "подчинить" Джошуа после боя с Чисорой, раскрыты планы: "Просто и практично".

Также Politeka писала, что Усик на пляже обратился к Чисоре на ломанном английском, видео.