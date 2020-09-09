Российский боксер Александр Поветкин высказался о массовых протестах в Беларуси на фоне итогов президентских выборов

Как передает издание Tribuna, по мнению Поветкина, масштабные митинги в Беларуси якобы были "кем-то созданы", и что это явно вмешательство со стороны.

«Они хотят расшатать, поссорить народы братские, что уже сделали с Украиной. Как при революции – брат против брата шел, отец против сына.

Трудно сказать, что будет дальше. Надеюсь, Лукашенко все удержит. Он человек сильный, волевой. Я был в Беларуси, хорошая, нормальная страна.

Люди добрые, нормальные, спокойные. Ни одного кипиша. Пьяных особо не видел. Как там чистенько, какие там колхозы, огороды. В СССР было очень много хорошего и правильного, я так считаю», – заявил Поветкин.

Как сообщала Politeka, российский боксер Александр Поветкин заявил, что не видит смысла в поединке против украинца Александра Усика.

"Александр Усик – хороший человек и хороший боксер. Но у нас есть свой путь, а у него свой путь. Зачем нам встречаться?", – рассказал Поветкин.

Он добавил, что кроме Усика есть другие боксеры, с которыми он смог бы встретиться в ринге.





Как сообщала Politeka, у Усика собираются "подчинить" Джошуа после боя с Чисорой, раскрыты планы: "Просто и практично".

Также Politeka писала, что Усик на пляже обратился к Чисоре на ломанном английском, видео.