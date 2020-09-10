Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Крис Берд заявил, что принял решение вернуться в профессиональный бокс

Об этом он заявил в интервью каналу FightHype.

«Я известен своей ловкостью и скоростью, своими рефлексами, а они у меня в полоном порядке, хотя мне 50 лет. Посмотрите на мое тело. Кто сможет справиться со стариком? Никто.

У меня полно энергии, я буду чемпионом мира в среднем весе», – сказал Берд.

Отметим, что боксер завершил карьеру в 2009.

Напомним, 1-го апреля 2000 года в поединке за пояс WBO в супертяжелом весе Виталий Кличко встретился с Крисом Бердом. Во время боя украинец получил травму плеча и вынужден был отказаться от продолжения боя в перерыве между 9 и 10 раундами. Это стало первым поражением Кличко-старшего в карьере.



14 октября 2000 года Владимир Кличко вышел в ринг против обидчика Виталия. Кличко победил по очкам в 12-раундовом бою. Владимир отправлял Берда в нокдаун в девятом раунде и 11-м.

Позже, в апреле 2006 года, Кличко-младший вышел на бой против Берда второй раз. Владимир доминировал весь бой. В начале 7-го раунда он правым крюком отправил американца на настил.

Берд поднялся, его лицо было залито кровью. Рефери остановил бой. Кличко победил техническим нокаутом, став новым чемпионом по версии ІВF.

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