Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй удивила смелым кадром, сделанным на отдыхе

Девушка стала известна благодаря кадрам в Инстаграм, которые публиковала после занятий в спортзале. Она с самого детства старается вести активный и здоровый образ жизни, а также активно поддерживает фигуру в идеальной форме, как и ее мама, знаменитая спортсменка.

Соммер также часто отдыхает на пляже, поэтому в сети довольно много снимков, сделанных на солнечном побережье. Одни из таких кадров немало всполошил фанатов. Загорелая девушка решила показать себя с нового ракурса. Шаловливо выставив язык, дерзкая красотка приподняла ножку и подчеркнула тем самым изгибы. Леопардовое бикини удачно дополнило смелый образ Рей.

«Очень чувственная девушка❤️», «Потяните ножку больше, пока не больно», «Мой гепард», «Горячий образ для горячей леди🔥Hot», «О, черт возьми, детка, идеальна везде🍑🍑🥵🥵🥵🥵», «Ее пышные бедра могут спасти мне жизнь в любое время, пожалуйста. #wce», «Безумно красивая», «Пожалуйста, пришлите продолжение банкета», «Я люблю тебя, эти формы как у Ким😂😂😋», «Соммеррей любовь любовь любовь 💌💝», «Кто-нибудь еще задается вопросом, почему ее ноги выглядят такими большими? Все еще горячо, но правда большие», - пишут пользователи.

Спортсменка прославилась в Инстаграм благодаря постоянным роликам из спортзала, замечаниям о правильном питании и ярким фото с пляжа. Девушка следует примеру мамы, у который идеальное тело и которая едва ли не всю жизнь проживает на спорте. Поэтому Соммер нравится заниматься тем же.

Нетавно Рей также покорила образом в леопардовом монокини. Девушка распустила длинные волосы и показала "дикую кошечку" на съемке. При этом Соммер выглядела очень соблазнительно, что сразу отметили фанаты.

«Хороший наряд», «Интригующая женщина, правда, очень эффектное появление», «Просто роскошь, это идеальный вид, девочка👅🤤», «Так и хочется смотреть на нее бесконечно».

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