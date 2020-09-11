Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко может сменить клубную прописку в ближайшее время

Об этом стало известно из сообщения Sky Sports.

По информации источника, в услугах 30-летнего украинца заинтересован китайский Шаньдун Лунэн.

Отмечается, что клуб из Лондона готов рассмотреть предложение по трансферу Ярмоленко. Клубу нужно продавать игроков, чтобы получить средства на приобретение новых исполнителей.

Украинец выступает за Вест Хэм с лета 2018 года. В минувшем сезоне хавбек провел 23 матча за клуб в рамках АПЛ, забив пять голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что нападающий испанского Альбасете Роман Зозуля может переехать в чемпионат Украины.

По информации источника, руководство испанского клуба планирует сократить зарплатную ведомость, чтобы соответствовать требованиям Сегунды. Зозуля, как один из самых высооплачиваемых игроков, должен либо принять новые контрактные условия и согласиться на уменьшение оклада, либо уйти из клуба.

Отмечается, что в услугах украинского форварда заинтересованы кипрский АПОЭЛ и киевское Динамо.

Напомним, Зинченко нашел позитивный момент в унизительном разгроме от испанцев: "Хорошо, что такой провал...".

Также Politeka писала, что Аталанта подписала россиянина на позицию Малиновского: украинец рассказал о своей дальнейшей судьбе.

Ранее сообщалось, что лидер Шахтера может отправиться в Россию: кто претендует на украинского футболиста.