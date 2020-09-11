Экс-чемпион мира по боксу британец Алан Минтер скончался на 70-м году жизни

Об этом сообщает Боксерский комитет Великобритании.

Причина смерти спортсмена не уточняется. По информации Sky Sports, боксер долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

На профессиональном ринге Минтер провел 49 боев. В них он одержал 39 побед (23 из них нокаутом) и потерпел девять поражений. Еще один поединок был признан ничейным.

Он владел чемпионскими поясами в среднем весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Европейского боксерского союза (EBU). В 1980 году Минтер стал абсолютным чемпионом мира.

Напомним, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Крис Берд заявил, что принял решение вернуться в профессиональный бокс.

«Я известен своей ловкостью и скоростью, своими рефлексами, а они у меня в полоном порядке, хотя мне 50 лет. Посмотрите на мое тело. Кто сможет справиться со стариком? Никто.

У меня полно энергии, я буду чемпионом мира в среднем весе», – сказал Берд. Отметим, что боксер завершил карьеру в 2009.

Добавим, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон назвал лучших боксеров современности.

"За Ломаченко интересно наблюдать. Девин Хейни хорош, Шакур Стивенсон тоже хорош. Джервонта Дэвис тоже в порядке, Эррол Спенс по-настоящему хорош, Теренс Кроуфорд. Есть много хороших бойцов. Вот тот малыш Райан Гарсия - очень крутой парень!"- сказал Тайсон.

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