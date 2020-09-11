Экс-соперник украинского супертяжеловеса Виталия Кличко Дэнни Уильямс рассказал о перспективах Александра Усика в супертяжелом весе
Свое мнение он выразил Youtube-каналу USACHEV TV.
"Усик - боксер топового уровня. Но я не думаю, что он сможет победить Тайсона Фьюри, который владеет поясом WBC. Склоняюсь к варианту, что Фьюри возьмет верх над ним. Но Усик побьет многих других супертяжей, в этом я не сомневаюсь".
Уильямс также поделился ожиданиями от предстоящего поединка украинца с Дереком Чисорой.
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"Мой прогноз на этот бой? Усик разберется с Чисорой по очкам. Как я уже сказал, Александр одолеет большинство супертяжеловесов. Но мне кажется, что он не победит Тайсона Фьюри", - сказал британец.
Ранее менеджер британского супертяжа Дерека Чисоры Дэвид Хэй рассказал о подготовке своего подопечного к бою против украинца Александра Усика.
13 октября мне исполнится 40 лет. Если Чисора нокаутирует Усика - это будет лучший подарок на мой день рождения", - сказал Хэй.
Также сообщалось, что промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что готов организовать поединок своего боксера Дэниела Дюбуа против обязательного претендента на пояс WBO Александра Усика за вакантный титул организации.
Напомним, ранее Чисора подогрел интерес к бою с Усиком новым фото: "Будьте готовы, грядет..."