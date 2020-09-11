Экс-соперник украинского супертяжеловеса Виталия Кличко Дэнни Уильямс рассказал о перспективах Александра Усика в супертяжелом весе

Свое мнение он выразил Youtube-каналу USACHEV TV.

"Усик - боксер топового уровня. Но я не думаю, что он сможет победить Тайсона Фьюри, который владеет поясом WBC. Склоняюсь к варианту, что Фьюри возьмет верх над ним. Но Усик побьет многих других супертяжей, в этом я не сомневаюсь".

Уильямс также поделился ожиданиями от предстоящего поединка украинца с Дереком Чисорой.

"Мой прогноз на этот бой? Усик разберется с Чисорой по очкам. Как я уже сказал, Александр одолеет большинство супертяжеловесов. Но мне кажется, что он не победит Тайсона Фьюри", - сказал британец.

Ранее менеджер британского супертяжа Дерека Чисоры Дэвид Хэй рассказал о подготовке своего подопечного к бою против украинца Александра Усика.

"Скорее всего, бой Чисоры и Усика состоится в октябре. Дерек уже на данный момент хорошо настроен психологически, и еще лучше физически. Сейчас идеальное время для него. Вскоре мы сядем и распишем тренировочный план таким образом, чтобы в октябре Чисора вышел на пик.







13 октября мне исполнится 40 лет. Если Чисора нокаутирует Усика - это будет лучший подарок на мой день рождения", - сказал Хэй.

Также сообщалось, что промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что готов организовать поединок своего боксера Дэниела Дюбуа против обязательного претендента на пояс WBO Александра Усика за вакантный титул организации.



