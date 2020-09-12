Американская фитнес-модель Соммер Рэй удивила домашним кадром в непривычном образе

В этот девушка решила поделиться милым и простым кадром, непохожим на другие. Дело в том, что молодая фитнес-модель как правило показывает лишь модные кадры с тренировок или же яркие фото, на которых позирует в бикини на пляже. При этом домашни и личные, не постановочные фото, она почти не показывает.

На ярком снимке Соммер позировала без лифчика в простой белой укороченной майке с аккуратной надписью над грудью, а также в обычном белом белье. В руках Соммер держала веточку фруктового дерева с лаймами, призывно смотря в объектив.

Как и ожидалось, поклонники не остались равнодушны к увиденному кадру спортсменки:

«Только твои глаза моя любовь», «@sommerray Я бы хотел встретиться с тобой лично», «Ты действительно великолепная женщина, твое лицо такое невинное, нежное и нежное заставляет меня любить тебя все больше и больше с каждым днем», «твои брови такие яркие и прекрасные, что бриллиант», «я пленница, твое драгоценное Тело очаровывает меня, а звук твоего голоса такой мягкий», «Разве вы не выбираете самый низко висящий плод. Почему ты тянешься к тому, чего не хочешь», «Смотри, мама, без штанов,» - пишут пользователи.

Мы также писали, что Соммер также часто отдыхает на пляже, поэтому в сети довольно много снимков, сделанных на солнечном побережье.

Один из таких кадров немало всполошил фанатов. Загорелая девушка решила показать себя с нового ракурса. Шаловливо выставив язык, дерзкая красотка приподняла ножку и подчеркнула тем самым изгибы. Леопардовое бикини удачно дополнило смелый образ Рей.

Сообщалось, что молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй показала топ лучших упражнений в спортзале.

Спортсменка прославиласб благодаря любви к занятиям в зале, которые снимала на камеру и публиковала у себя в Инстаграм.

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