Известная фитнес-модель Николь Амато показала себя в максимально экстремальном ракурсе

На фото Николь позирует в купальнике, сидя на чем-то. Красотка решила показать только пятую точку, которой потрясла на камеру. Девушка подвигала под музыку "орешком", демонстрируя свои самые соблазнительные умения. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Чему я научилась, хо-хо", - подписала ролик Николь.

Фанаты посмотрели ролик почти 3 тысячи раз и написали комментарии:

"Жаркость перегружена", "Ты чертовски хороша", "Вам не хватает важного элемента!", "Это отличный навык ты невероятно потрясающий! Продолжайте показывать свои лучшие АКТИВЫ, счастливых выходных".

Сообщалось, что известная американская фитнес-модель Николь Амато порадовала жарким образом с подружкой.

В этот раз на откровенном фото модель предстала абсолютно обнаженной. Звезда позировала стоя в воде с такой же голой подружкой-блондинкой.

Мы писали, что американская фитнес-модель Николь Амато сверкнула роскошной фигурой во время отдыха с подругами.

«Смех-лучшее лекарство», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Амато в окружении подруг до неприличия задрала крохотное бикини.

Напомним, фитнес-модель Николь Амато блеснула "орешком" в бесстыжем наряде

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