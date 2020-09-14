Известная фитнес-модель Николь Амато показала себя в максимально экстремальном ракурсе 

На фото Николь позирует в купальнике, сидя на чем-то. Красотка решила показать только пятую точку, которой потрясла на камеру. Девушка подвигала под музыку "орешком", демонстрируя свои самые соблазнительные умения. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

View this post on Instagram

Click Link in Bio to see what I learned lol xoxo

A post shared by Nicole Amato (@bodybynixx) on

Популярные статьи сейчас

Больная раком Заворотнюк внезапно прервала молчание, фото с мужем облетело сеть: "Бедная Настя, почему..."

Украинцев предупредили о "новом" карантине, срочное заявление МОЗ: "Будет пересмотрена..."

Счастливая Каменских вышла из душа и сверкнула своими ягодками: «Ммм, вкуснятина»

Беда случилась со звездой 1+1 из Харьковщины: "На пятый день болезни..."
Показать еще

"Чему я научилась, хо-хо", - подписала ролик Николь.

Фанаты посмотрели ролик почти 3 тысячи раз и написали комментарии:

"Жаркость перегружена", "Ты чертовски хороша", "Вам не хватает важного элемента!", "Это отличный навык ты невероятно потрясающий! Продолжайте показывать свои лучшие АКТИВЫ, счастливых выходных".

Сообщалось, что известная американская фитнес-модель Николь Амато порадовала жарким образом с подружкой.

В этот раз на откровенном фото модель предстала абсолютно обнаженной. Звезда позировала стоя в воде с такой же голой подружкой-блондинкой. 

Мы писали, что американская фитнес-модель Николь Амато сверкнула роскошной фигурой во время отдыха с подругами.

«Смех-лучшее лекарство», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Амато в окружении подруг до неприличия задрала крохотное бикини.

Напомним, фитнес-модель Николь Амато блеснула "орешком" в бесстыжем наряде

А еще Politeka писала, что роскошная фитнес-модель Николь Амато изумила опасными позами в купальнике

Также Politeka сообщала, что Фитнес-модель Николь Амато едва не выронила бюст во время бурной тренировки по боксу