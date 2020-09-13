Американская фитнес-модель Соммер Рэй сменила имидж ради солнечных кадров на природе

Несмотря на то, что спортсменке всего двадцать лет, она уже является одной из самых популярных моделей в социальной сети Инстаграм. Ее фото собирают миллионы просмотров, а за ее профилем следует более 25 миллионов поклонников.

Девушка ведет здоровый образ жизни, всегда "на спорте", а также часто устраивает фотосессии в спортивных костюмах или купальниках. В этот раз Соммер удалось поразить фанатов подборкой кадров, непохожих на остальные.

Дело в том, что Рей примерила простую бело-желтую кофточку и светлые джинсы, а также сделала милую прическу с двумя гульками, которые придали ее светлому лицу миловидности.

Фото спортсменки фанаты обсудили достаточно бурно:

«Если ты можешь увернуться от гаечного ключа .... ты можешь увернуться от мяча 👍», «Вышибалы !!!! 😂😂😂 Давай теперь дружить Хахаха», «Ты выглядишь потрясающе ✨», «Девушка мечты», «Не знала, где рубашка, от чего нам дружить 😅», «девушка мечты, какая милашка», «ты такая красивая», «Это мило, нагибайтесь, растягивайтесь нужна зарядка», «Надо продолжение», «это правда жарко», - пишут пользователи.

Также девушка решила поделиться милым и простым кадром, непохожим на другие. Дело в том, что молодая фитнес-модель как правило показывает лишь модные кадры с тренировок или же яркие фото, на которых позирует в бикини на пляже. При этом домашни и личные, не постановочные фото, она почти не показывает.

На ярком снимке Соммер позировала без лифчика в простой белой укороченной майке с аккуратной надписью над грудью, а также в обычном белом белье. В руках Соммер держала веточку фруктового дерева с лаймами, призывно смотря в объектив.

Мы также писали, что Соммер также часто отдыхает на пляже, поэтому в сети довольно много снимков, сделанных на солнечном побережье.

Один из таких кадров немало всполошил фанатов. Загорелая девушка решила показать себя с нового ракурса. Шаловливо выставив язык, дерзкая красотка приподняла ножку и подчеркнула тем самым изгибы. Леопардовое бикини удачно дополнило смелый образ Рей.

Напомним, фитнес-модель Соммер Рэй выпустила на свободу "крошек" в леопардовом белье

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