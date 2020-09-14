Украинский боксер Зоравор Петросян добыл блестящую победу над представителем России Евгением Ваземым

Поединок в первом полусреднем весе на вечере профессионального бокса RCC Boxing в Екатеринбурге завершился досрочно.

В четвертом раунде 22-летний уроженец Полтавы просто смял оппонента градом ударов. Рефери остановил встречу, присудив победу подопечному Вячеслава Сенченко техническим нокаутом.

Этот бой стал третьим для украинца в ​​этом году. 1 августа Петросян провел свой бой на дебютном вечере бокса от USYK 17 Promotion. Там он одержал победу единогласным решением судей над Эдуардом Меринцом.

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Напомнім Экс-соперник украинского супертяжеловеса Виталия Кличко Дэнни Уильямс рассказал о перспективах Александра Усика в супертяжелом весе.

"Усик - боксер топового уровня. Но я не думаю, что он сможет победить Тайсона Фьюри, который владеет поясом WBC. Склоняюсь к варианту, что Фьюри возьмет верх над ним. Но Усик побьет многих других супертяжей, в этом я не сомневаюсь".

усик

Уильямс также поделился ожиданиями от предстоящего поединка украинца с Дереком Чисорой.

"Мой прогноз на этот бой? Усик разберется с Чисорой по очкам. Как я уже сказал, Александр одолеет большинство супертяжеловесов. Но мне кажется, что он не победит Тайсона Фьюри", - сказал британец.

Как сообщала Politeka, у Усика собираются "подчинить" Джошуа после боя с Чисорой, раскрыты планы: "Просто и практично".