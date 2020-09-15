Президент Украине Владимир Зеленский дал задачу привезти Олимпийские игры в Украину
Об сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, передает Трибуна.
"Президент поставил задачу привезти Олимпийские игры в Украине. Президент неделю назад сказал мне дать техническое задание, что нужно для Олимпиады. Сейчас мы это готовим. Дадут нам Игры или нет – это уже второй вопрос. Главное, что мы снова будем строить спортивные объекты, на которых потом будут тренироваться украинцы", – зявил Гутцайт.
Министр добавил, что для этого нужна материально-техническая база. Сейчас изучается возможность того, что нужно построить.
По мнению Гутцайта, проведение данного мероприятия в Украине является положительным событием, если вся инфраструктура не будет простаивать и после окончания Олимпиады.
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Напомним, что с 14 сентября ужесточатся карантинные меры в ряде населенных пунктов Украины.
Это означает, что на спортивных мероприятиях, в том числе и футбольных матчах, не может присутствовать более 220 человек, причем из расчета, что плотность не должна превышать 1 человека на 10 квадратных метров помещения.
Добавим, что журналист Дмитрий Копий обратился к министру молодежи и спорта Вадим Гутцайту с просьбой отказаться от некоторых советских лозунгов. Так, он предлагает заменить лозунг "Физкульт привет" на "Слава Украине!".
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