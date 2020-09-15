Экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев высказался о бывшем сопернике Александре Усике

«Он мне неинтересен. Чего мне от него ждать? Я за ним не слежу. Я слежу за своей формой», – сказал Гассиев в комментарии сайту Спорт-Эксресс.

Напомним, Александр Усик победил Мурата Гассиева единогласным решением в финале WBSS в июле 2018 года. После этого Гассиев в ринг еще не возвращался.

Напомним, экс-соперник украинского супертяжеловеса Виталия Кличко Дэнни Уильямс рассказал о перспективах Александра Усика в супертяжелом весе.

"Усик - боксер топового уровня. Но я не думаю, что он сможет победить Тайсона Фьюри, который владеет поясом WBC. Склоняюсь к варианту, что Фьюри возьмет верх над ним. Но Усик побьет многих других супертяжей, в этом я не сомневаюсь".

Ранее глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн поділився одкровеннями про організацію бою між Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою

"У нас з'явилася величезна проблема з цим боєм. Справа в тому, що ми планували його, виходячи із заповненої арени O2 в Лондоні. Однак якщо ми не зуміємо продати всі квитки, то втратимо кілька мільйонів доларів.

Є два варіанти: боксерам необходио або погоджуватися на зменшений гонорар, або чекати. Зараз ведуться переговори з Усиком і представниками Чісори. Чи захочуть вони почекати або погодяться виступити 31 жовтня? Це буде відомо вже зовсім скоро ", - заявив Хирн.

Напомним, Майки Гарсия внес украинском в топ-5 боксеров мира: "независимо от весовой категории".

Добавим, что Усик резко сменил имидж перед боем с Чисорой, видео: теперь как Роналду.

Как сообщала Politeka, Усику нашли нового соперника, "его победит".