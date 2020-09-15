Американская фитнес-модель Соммер Рэй измазалась маслом ради эффектных кадров в "прозрачных" шортиках

Молодая спортсменка каждый день показывает свои тренировки в Инстаграм. Поскольку девушка находится под присмотром родителей-спортсменов – знаменитых бодибилдеров, которые посвятили спорту всю жизнь, она ведет правильный образ жизни. За буднями Рей следуют более 25,4 миллионов фанатов.

Поэтому девушка проявляет активность в Инстаграм довольно часто. Некоторые ее фото поражают фанатов, ведь девушка не стесняется показывать бэлфи – селфи ягодиц в пикантном или откровенном виде. На фото Соммер в белом бикини показала во всей красе свои формы в шортиках, которые состоят из одних ниточек джинсовой ткани. При этом Рей даже измазалась маслом ради большей эффектности кадра.

«черт возьми, чтобы так было всегда», «Рыбка очень классная ️❤️», «ты как звезда из океана🍆💦», «Я думаю, твои штаны порваны, здесь порвалось ... 😂», «Приходи ко мне», «Могу я подержать для вас лестницу ... 🤪», «Моя кузина влюблена в тебя», «Горящие джинсы горящие джинсы❤️🔥🔥⭐🔥🔥❤️,» «Почему это каждая фотография, кажется, нравится fazejarvis», «Хорошие шорты 😂», «В твоих джинсах дырка».

Ранее мы также писали, что двадцатилетняя модель продолжает радовать фанатов своими жаркими кадрами, сделанными в бикини. Как известно, свою многомиллионную аудиторию юная красотка обрела благодаря смелым и дерзким кадрам, выложенным в Инстаграм. На таких фото девушка всегда делала акцент на своей пятой точке, а также посвященным фитнесу постам с рассказами о тренировках.

Девушку уже очень давно считают едва ли не королевой бэлфи. Бэлфи – придуманный Ким Кардашьян термин для обозначения пикантного сэлфи ягодиц. Многие считают Соммер «лучшими ягодицами Инстаграма».

Поскольку родители Рей являются выдающимися и известными бодибилдерами, модель последовала их примеру и также занимается спортом с довольно раннего возраста. На жарком кадре девушка снова показала свои ягодицы с лучшего ракурса.

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