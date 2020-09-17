Нападающий «Колоса» Евгений Селезнев поделился мнением об Александре Усике

Украинский футболист принял участие в ролике "Трендець" на YouTube.

«Знаешь, что мне наибольше не нравится? Когда ему вопросы задают о Крыме. Вот, честно, тому, кто спрашивает, должно быть стыдно. Потому что человек все равно прославляет украинский флаг, а ему такие скотские вопросы задают. Честно, аж мне неудобно.

Ну как у него можно спрашивать? Какой-то человек, журналист спрашивает о Крыме. А что ты сделал для этой страны? Он даже мизинцем не сделал того, что сделал Усик. Мизинцем», – сказал Селезнев.

Напомним, экс-соперник украинского супертяжеловеса Виталия Кличко Дэнни Уильямс рассказал о перспективах Александра Усика в супертяжелом весе.

"Усик - боксер топового уровня. Но я не думаю, что он сможет победить Тайсона Фьюри, который владеет поясом WBC. Склоняюсь к варианту, что Фьюри возьмет верх над ним. Но Усик побьет многих других супертяжей, в этом я не сомневаюсь".

Уильямс также поделился ожиданиями от предстоящего поединка украинца с Дереком Чисорой.

"Мой прогноз на этот бой? Усик разберется с Чисорой по очкам. Как я уже сказал, Александр одолеет большинство супертяжеловесов. Но мне кажется, что он не победит Тайсона Фьюри", - сказал британец.

Напомним, Майки Гарсия внес украинском в топ-5 боксеров мира: "независимо от весовой категории".

Как сообщала Politeka, Усику нашли нового соперника, "его победит".