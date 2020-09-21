Известная фитнес-модель Николь Амато показала себя и тренировку с подружкой
На фото Николь показала себя в обтягивающем бикини, которое еле вместило пышные формы красотки. Амато решила оставить волосы распущенными, а сама стояла на фоне пруда с водопадом и экзотической растительностью. Через некоторое время звезда начала упражнения вместе со своей подружкой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты посмотрели ролик более тысячи раз и написали комментарии:
Резкий разворот доллара, повышение коммуналки и ужесточение карантина — главное за ночь
Отчаянная Бузова соблазнительно выгнулась в тесном платье: "Так и будешь до пенсии..."
Самая мощная магнитная буря готовит удар по украинцам, одним днем не обойдется: названы даты
Гривна ушла в пике, украинцам рассказали, стоит ли менять доллары: «Вы выиграете, если…»
"Люблю костюм", "Удивительная!", "Это бикини горячее", "Ты шикарно выглядишь".
Ранее мы сообщали, что известная американская фитнес-модель Николь Амато в машине засветила самые сочные места.
В этот раз Амато отправилась в путь по своим делам, не забыв сделать селфи.
Красотка позировала в коротком топике без белья, что видно по отчетливым интимным признакам, выпирающим из ткани.
Сообщалось, что известная американская фитнес-модель Николь Амато показала кадры со своей тренировки по боксу.
Девушка была одета в спортивный топ и обтягивающие короткие шортики. Звезда со всей силы била подушку, которую держал тренер. Амато делала удары и руками, и ногами.
Напомним, полностью раздетая фитнес-модель Николь Амато загипнотизировала мужчин
Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Николь Амато затянула свои "арбузики" крохотным купальником
А еще Politeka писала, что фитнес-модель Николь Амато еле всунула свой внушительный размер в микро-бикини