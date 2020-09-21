Известная фитнес-модель Николь Амато показала себя и тренировку с подружкой

На фото Николь показала себя в обтягивающем бикини, которое еле вместило пышные формы красотки. Амато решила оставить волосы распущенными, а сама стояла на фоне пруда с водопадом и экзотической растительностью. Через некоторое время звезда начала упражнения вместе со своей подружкой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели ролик более тысячи раз и написали комментарии:

"Люблю костюм", "Удивительная!", "Это бикини горячее", "Ты шикарно выглядишь".

Ранее мы сообщали, что известная американская фитнес-модель Николь Амато в машине засветила самые сочные места.

В этот раз Амато отправилась в путь по своим делам, не забыв сделать селфи.

Красотка позировала в коротком топике без белья, что видно по отчетливым интимным признакам, выпирающим из ткани.

Сообщалось, что известная американская фитнес-модель Николь Амато показала кадры со своей тренировки по боксу.

Девушка была одета в спортивный топ и обтягивающие короткие шортики. Звезда со всей силы била подушку, которую держал тренер. Амато делала удары и руками, и ногами.

Напомним, полностью раздетая фитнес-модель Николь Амато загипнотизировала мужчин

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