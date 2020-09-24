Известный украинский боксер Александр Усик снялся в рекламом ролике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу спортсмена в соцсети.
Так, Усик вместе с моделью Ниной Крохмалюк принял участие в рекламе спортивной одежды.
Вместе с Усиком и Крохмалюк в рекламе также снялся боксер Даниэль Лапин, который только недавно начал свой путь в профессиональном спорте.
"Александр Усик вместе с финалисткой конкурса "Мисс Украина-2016" Ниной Крохмалюк на фотосессии для бренда одежды боксера", - подписала публикацию авторы.
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Известно, что Нина уже "засветилась" в мире спорта - она выступала в качестве ринг-герл на дебютном промоутерском шоу Александра Усика этого лета, а также несколько лет назад сотрудничала с "Украинскими атаманами".
Ранее сообщалось, что Александр Усик поступил на заочное отделение Харьковского национального университета внутренних дел. Спортсмен намерен получить диплом магистра психологии. В Харьковском университете он будет учиться в течение одного года и восьми месяцев. Стоимость обучения, как указано на сайте ХНУВД, составляет 15 тысяч гривен.
Напомним, ранее Чисора подогрел интерес к бою с Усиком новым фото: "Будьте готовы, грядет...".
Как сообщала Politeka, у Усика собираются "подчинить" Джошуа после боя с Чисорой, раскрыты планы: "Просто и практично".
Также Politeka писала, что Усик на пляже обратился к Чисоре на ломаном английском, видео.