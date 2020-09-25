Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала формы "как у Ким" после многочисленных тренировок

Девушка родилась в семье спортсменов, поэтому уже с раннего возраста начала заниматься спортом. Соммер мечтала заполучить фигуру мечты и для этого каждый день занималась в усиленном темпе. Для того, чтобы прокачать ягодицы и бедра Рей начала усердно заниматься, делая упор на эти зоны благодаря правильным указаниям родителей.

А вот славу девушке принесла именно ее страница в Инстаграм, ведь отчеты из тренировок немало обсуждались в социальной сети. Благодаря этому у Рей более 25, 4 миллионов поклонников, а каждое фото оказывается в центре бурных обсуждений. Фанаты массово нахваливают Соммер. На одной из фото видно почему – девушка обладает хорошим чувством стиля и знает, как подчеркнуть ягодицы в выгодном ракурсе.

Черный наряд с бахромой не оставил никого равнодушными. С массивными ботинками, коротенькими шортиками и черным топом Рей выглядела очень стильно:

«Wooooow😍😍😍😍», «Это очень сладко🙌», «черт возьми, это круто», «И небеса можно желать», «Ты такой горячий малыш», «Я просто хочу слишком много оооо», «Можно смотреть бесконечно😍😘😘», «Удали все и иди ко мне, детка», «Плотину прорвало», «Не позволяй @brawadis это увидеть» «Пора в Playboy‼ ️ твоему папе понравятся эти фото, где ты олицетворяешь женский интеллект», «Непослушная красавица❤️»,

Ранее красотка показалась в топе и юбке. Соммер стояла в траве у дома, показывая свою прическу. Как можно заметить, Рэй решила себе сделать челку. На еще одном кадре модель показала свою упругую пятую точку, которая прямо выпирала в мини. Фотографии вышли интересными и даже соблазнительными.

"Я должна сделать челку?", - подписала красотка.

Фанаты поставили более 700 тысяч лайков и написали комментарии:

"Нет, пожалуйста, нет. Я говорю от имени мужчин", "Я уверен, что вы очень интересный человек, и я подумал, что будет интересно узнать вас поближе", "Мне очень нужен парень", "Не выцветает кожа", "Это точно будет смотреться еще красивее", "Конечно, займись", "Скажу честно, Соммер. Нет, я люблю тебя всегда", "Божество".

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