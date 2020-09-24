Американская фитнес-модель Лекси Кай повеселилась перед камерой в спортзале

Спортсменка решила показать, как можно повеселиться в зале после занятий, при этом сделать это решила Лекси в весьма скромной наряде – простом сером костюме. Девушка надела тонкий комбинезон на едва заметных завязках и подчеркнула тем самым упругие формы.

Позируя без лифчика, Лекси удалось привлечь внимание фанатов, ведь спортсменка выглядела весьма провокативно. При этом блондинке удалось продемонстрировать подкачанные ноги и руки, которые восхитили фанатов не меньше.

Фитнес-модель прославилась именно благодаря своему спортивному телосложению, поэтому девушка также начала сотрудничать с магазинами специальной одежды и теперь активно ту рекламирует. Вот что пишут фанаты:

«Ты всегда выглядишь чудесно, очень умно и мило сексуальная малышка❤️😘», «Красивое и восхитительное тело», «у меня есть вопрос», «Так чертовски смело», «Ты выглядишь совершенно потрясающе», «Ты ж ...... Горячо», «Красиво 💋🌹😍❤️🔥», «🔥 Всегда уютно и мило 💪🏼», «😍 Эй, детка», «Ты отлично выглядишь как блондинка, безудержный соблазн🔥», «Это потрясающий костюм, Лекси 🔥».

Молодая девушка занимается в зале уже много лет, поэтому в ее Инстаграм-профиле довольно много кадров после занятий в зале, а также фото в спортивных костюмах. Благодаря эффектной внешности, девушка начала рекламировать одежду для спортсменок и фитнес-моделей.

Теперь Лекси блистает каждый день в другом образе. Девушке нравится подчеркивать, что она не гонится за похудением и наоборот, за здоровый образ жизни без вреда для организма. Поэтому, девушке удалось при правильном питании, сбалансированным тренировкам и правильному подходу к организации режима дня заполучить формы мечты.

Девушка восхищает фигурой и в коротеньких серых шортах и укороченной темно-серой майке с рваными дырками ей удалось покорить всех. Солнечное фото с видном на ее ягодицы не оставило никого равнодушными.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

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