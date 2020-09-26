Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала доведенную до идеала фигуру в ярком монокини

Спортсменка несмотря на свой молодой возраст является одной из самых популярных моделей, при этом количество поклонников Соммер растет с каждым днем. Благодаря постоянным комплиментам, похвале и комментариям под постами в Инстаграм, Соммер вдохновилась и создала целую коллекцию спортивной и пляжной одежды.

Теперь девушка сама активно рекламирует ее, появляясь на публике или во время отдыха в одежде собственного дизайна. На одном из фото, представленном на фан-аккаунте в Инстаграм девушка также снова поразила пышными ягодицами и загорелым телом с выгодного ракурса. Благодаря цветном монокини с градиентным рисунком, Рей удалось очень удачно показать, как она накачала ягодицы.

«По крайней мере, она знает, на что мы смотрим», «Приходи поезд», «Смотрел 5 минут до сих пор не могу перестать любоваться», «Дай мне держаться за эти щечки», «Никто не смотрел на ее милое личико, давайте будем реалистами», «Ты уже не просто горячая, ты как лавина соблазна», «Ха-ха мило», «Люблю тебя 🔥💜😂,» «Милашка bb😍😍», «Ты буквально такая великолепная, ilysm 💛», «Lmaooo, я уже смотрел на это 🍑».

Мы ранее также писали, что девушка родилась в семье спортсменов, поэтому уже с раннего возраста начала заниматься спортом. Соммер мечтала заполучить фигуру мечты и для этого каждый день занималась в усиленном темпе. Для того, чтобы прокачать ягодицы и бедра Рей начала усердно заниматься, делая упор на эти зоны благодаря правильным указаниям родителей.

А вот славу девушке принесла именно ее страница в Инстаграм, ведь отчеты из тренировок немало обсуждались в социальной сети. Благодаря этому у Рей более 25, 4 миллионов поклонников, а каждое фото оказывается в центре бурных обсуждений. Фанаты массово нахваливают Соммер. На одной из фото видно почему – девушка обладает хорошим чувством стиля и знает, как подчеркнуть ягодицы в выгодном ракурсе.

Черный наряд с бахромой не оставил никого равнодушными. С массивными ботинками, коротенькими шортиками и черным топом Рей выглядела очень стильно.

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