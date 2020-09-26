Американская фитнес-модель Соммер Рэй превратилась в спасательницу Малибу в небесно-голубом монокини

Благодаря тому, что на странице девушки уже более 25 миллионов фанатов, она смогла открыть свой спортивный магазин одежды и купальников. Продолжая привлекать внимание к себе, молодая спортсменка, родившаяся в семье бодибилдеров, также рекламирует свою одежду сама.

Фитнес-модель старается показать себя в модных вещах даже на пляже, поэтому все ее бикини необычные, яркие и с принтами. В этот раз Соммер блеснула образом в стиле спасительниц Малибу, только без яркого алого оттенка. Небесно-голубой купальник получился не менее эффектным с эмблемой на груди.

Загорелые формы Рей не оставили фанатов равнодушными:

«Отлично! Они мне нравятся натуральные и маленькие», «Я хочу быть твоим оператором», «Только ты настолько совершенна, насколько это возможно 🔥🤙🏻», «Sin palabras 😍», «Тело барби мечты, у нее бедра горячее пламени❤️❤️🙌🔥», «Вау, ты невероятно красива», «🔥❤️😍 я люблю тебя», «Наконец-то натуральный вид 🤩», «Как будоражит ваше идеальное, естественное и чувственное тело ❤️😘🌹».

Ранее мы также писали, что спортсменка несмотря на свой молодой возраст является одной из самых популярных моделей, при этом количество поклонников Соммер растет с каждым днем. Благодаря постоянным комплиментам, похвале и комментариям под постами в Инстаграм, Соммер вдохновилась и создала целую коллекцию спортивной и пляжной одежды.

Теперь девушка сама активно рекламирует ее, появляясь на публике или во время отдыха в одежде собственного дизайна. На одном из фото, представленном на фан-аккаунте в Инстаграм девушка также снова поразила пышными ягодицами и загорелым телом с выгодного ракурса. Благодаря цветном монокини с градиентным рисунком, Рей удалось очень удачно показать, как она накачала ягодицы.

Напомним, фитнес-модель Соммер Рэй устроила шалости со сладостями, Тарзан в восторге

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Соммер Рэй без стыда выпятила свой "орешек", развлекаясь на яхте

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Соммер Рей похвасталась "дыньками" в прозрачном белье