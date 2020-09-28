Американская фитнес-модель Лекси Кай засветила грудь в смелом декольте

Модель регулярно соблазняет своими изгибами в Инстаграм, сообщает Politeka.net. В этот раз модель покорила изгибами в боди с декольте.

Звезда надела обтягивающий наряд, который подчеркнул все ее изгибы. Откровенное декольте позволило рассмотреть пышную грудь без белья.

Прелести Лекси едва удерживала неплотная ткань. Бюст соблазнительно показался из выреза, едва не засветив самое сокровенное.

Длинное украшение прибавило столь смелому образу еще большего акцента.

Длинные ботфорты обтянули стройные ножки на каблуках.

Звезда собрала свои волнистые волосы в пучок, выпустив возле лица несколько прядей. Красотка поманила пальцами к себе.

Сумочка на цепочке блестела на солнце.

Звезда приоткрыла губы, на которые сделала акцент, а также нельзя не обратить внимание на пышные ресницы, сделавшие взгляд более открытым.

За восемь часов пост собрал более 8000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети пришли в восторг от увиденного и написали знаменитости много приятного.

"Богиня возвращается! Моя госпожа! 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написал один из поклонников.

Напомним, Лекси Кай позировала в крохотном боди, эффектно выставив на камеру роскошные прелести. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Жизнь не идеальна, но ваш наряд может быть», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Лекси Кай показала, как выглядит ее упругое и стройное тело после множества тренировок, о которых она рассказывала в Инстаграм. Фитнес-модель приняла соблазнительную позу в микро-бикини кислотного оттенка и тут же восхитила представленнім образом.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Лекси Кай в тугих лосинах показала самые соблазнительные ракурсы

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Лекси Кай с огромным декольте похвасталась тремя "арбузиками"