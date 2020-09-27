Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала идеальные формы, как у Ким Кардашьян

Молодая девушка старается удивлять позитивными постами и преображениями в новых фотосессиях, которые организовывает специально для того, чтобы напомнить о дизайнерской одежде собственного бренда. Благодаря многомиллионной аудитории Рей начала заниматься собственным магазином.

Теперь спортсменка не только показывает фото с занятий, но еще и удивляет нарядами. Чаще всего Соммер примеряет мини-бикини и демонстрирует их на себе во время прогулки на природе.

На недавних фото ей удалось сразить образом в белом бикини, которое она дополнила бананкой-сумкой такого же цвета, белыми сапогами на тонкой шпильке и бело-голубой джинсовкой на пуговицах. Кадры с Соммер получили несколько сотен отзывов.

«Я действительно хочу прокатиться в кино», - пишет Соммер под фото.

Ответ поклонников не заставил долго ждать:

«Блин ты великолепна», «Как твои идеальные и вкусные бедра 🌹», «.. Могу я водить этот Мустанг?», «Это сигареты я вижу», «Хотел бы я встречаться с вами, чтобы вы перекусили, эх, такую позу не забудешь 😍❤️😍🥰😍❤😍», «Может ли поза быть на стороне шевроле», «Люблю это 🙌😍», «Удивительно 🇺🇸😘🌹», «Ты такая красивая», «Мы можем поговорить??», «Черт возьми, ты прекрасно выглядишь, мустанг крут».

Ранее мы также писали, что спортсменка несмотря на свой молодой возраст является одной из самых популярных моделей, при этом количество поклонников Соммер растет с каждым днем. Благодаря постоянным комплиментам, похвале и комментариям под постами в Инстаграм, Соммер вдохновилась и создала целую коллекцию спортивной и пляжной одежды.

Теперь девушка сама активно рекламирует ее, появляясь на публике или во время отдыха в одежде собственного дизайна. На одном из фото, представленном на фан-аккаунте в Инстаграм девушка также снова поразила пышными ягодицами и загорелым телом с выгодного ракурса. Благодаря цветном монокини с градиентным рисунком, Рей удалось очень удачно показать, как она накачала ягодицы.

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