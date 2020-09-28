Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала прокачанное тело в новом небесно-голубом бикини

Молодой спортсменке всего 21 год, но у нее уже один из самых популярных профилей в социальной сети Инстаграм. Родившись в семье бодибилдеров, у девушки с детства был правильный пример для подражания. Поэтому уже с 16 лет она начала заниматься спортом, подтягивать свое тело и активно преображаться.

Сейчас аудитория Соммер уже более 25,4 миллионов поклонников. Поэтому девушка даже создала свой онлайн-магазин. В своем профиле она показывает модную одежду и то, как примеряет новые бикини. В этот раз на фото Соммер покоряла образом в салатовой мягкой рубашке и фигурой в небесно-голубом бикини трендового дизайна.

Рей покрутилась перед камерой в самых разных позах и продемонстрировала упругие ягодицы, которыми все восхитились.

«Я не добавляю 2020 год к своему возрасту .. Я не использовала его» - написала Рей.

Вот как реагируют фанаты:

«Соммер Рэй самый крутой человек на insta, возмутительная красота😍🤤», «Твое тело и лицо просто идеальны!! Я не могу найти слов! 😍❤️🍑», «Это моя жена😂❤️💯», «Великолепный образ 💕», «Ты даешь мне жизнь ♡», «💕 богиня💕», «Почему ты такая чертовски идеальная», «Величайшее творение богов😘», «Зеленый всегда тебе идет ❤️», «Как ты сегодня королева? ❤️», «Такая великолепная 😍».

Мы также писали, что молодая девушка старается удивлять позитивными постами и преображениями в новых фотосессиях, которые организовывает специально для того, чтобы напомнить о дизайнерской одежде собственного бренда. Благодаря многомиллионной аудитории Рей начала заниматься собственным магазином.

Теперь спортсменка не только показывает фото с занятий, но еще и удивляет нарядами. Чаще всего Соммер примеряет мини-бикини и демонстрирует их на себе во время прогулки на природе.

На недавних фото ей удалось сразить образом в белом бикини, которое она дополнила бананкой-сумкой такого же цвета, белыми сапогами на тонкой шпильке и бело-голубой джинсовкой на пуговицах. Кадры с Соммер получили несколько сотен отзывов.

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