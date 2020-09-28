Популярная американская фитнес-модель Николь Амато похвасталась роскошными формами в «золотом» белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Эпично», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Амато позирует в «золотом» белье, эффектно задрав руки вверх. Увиденное стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Жарче некуда, ты что», «вот это настоящее божество», «невероятно роскошный вид», «формы бомбезные», «круто выглядишь, Николь!», «огненный идеал», «ты просто невероятно выглядишь», - пишут они.

До этого сообщалось, что известная американская фитнес-модель Николь Амато в машине засветила самые сочные места.

Известная красотка опубликовала фото из авто, в котором позировала на первом сиденье. Модель ведет активный образ жизни, она регулярно тренируется, а также ездит на съемки.

В этот раз Амато отправилась в путь по своим делам, не забыв сделать селфи.

Красотка позировала в коротком топике без белья, что видно по отчетливым интимным признакам, выпирающим из ткани.

Большое декольте также придает образу пикантности. Грудь "вылазила" из выреза придавая образу еще больше пикантности.

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