Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала жаркий пляжный образ для прогулки на побережье

Девушка имеет целую армию поклонников, которые продолжают комментировать каждый ее пост и любое преображение. Поскольку Соммер является одной из самых знаменитых фитнес-моделей, она не осталась в стороне от трендов и решила создать собственный магазин бикини.

Ее дизайнерский образ тут же разлетелся по всему миру и стал очень популярный. В своих образах для пляжа Рей блистает едва не каждый день.

На фото можно заметить, что девушка не стесняется своих форм – очень часто Соммер говорили, что у нее нет бюста. Поэтому поводу Рей не комплексует, отмечая, что у нее потрясающие ягодицы. Поэтому девушка на кадре в небесно-голубом бикини и выставила их напоказ, подчеркивая соблазнительные изгибы стильным образом.

«Ура действительно жарко😍», «Я знаю почему она всем нравится, она просто идеальная», «Малышка как сладкое печенье 🍪,» «Да здесь нельзя расслабиться, ты милая 😍», «Почему ты выглядишь как Аддисонра», «Ты нравишься моему другу», «Люблю тебя, ты даришь райское наслаждение💋😘❤️», «Такая зажигательная девочка», «Милашка просто вау», «как тут устоять», «Русалка на берегу».

Мы также писали, что молодой спортсменке всего 21 год, но у нее уже один из самых популярных профилей в социальной сети Инстаграм. Родившись в семье бодибилдеров, у девушки с детства был правильный пример для подражания. Поэтому уже с 16 лет она начала заниматься спортом, подтягивать свое тело и активно преображаться.

Сейчас аудитория Соммер уже более 25,4 миллионов поклонников. Поэтому девушка даже создала свой онлайн-магазин. В своем профиле она показывает модную одежду и то, как примеряет новые бикини. В этот раз на фото Соммер покоряла образом в салатовой мягкой рубашке и фигурой в небесно-голубом бикини трендового дизайна.

Рей покрутилась перед камерой в самых разных позах и продемонстрировала упругие ягодицы, которыми все восхитились.

Напомним, фитнес-модель Соммер Рэй устроила шалости со сладостями, Тарзан в восторге

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Соммер Рэй без стыда выпятила свой "орешек", развлекаясь на яхте

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Соммер Рей похвасталась "дыньками" в прозрачном белье