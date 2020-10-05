Американская фитнес-модель Соммер Рэй заворожила идеальной внешностью в крохотном бикини

Звезда порадовала образом, который вряд ли быстро забудешь, передает Politeka.net. Модель приняла участие в интересной фотосессии, надев крохотное розовое бикини.

Красотка едва удержала небольшую грудь в подпрыгнувшем лифчике, состоящем из двух маленьких треугольников ткани на бретельках. Верхние бретельки настолько натянулись, что лифчик еще чуть-чуть и мог бы засветить самое интимное.

На одном из фото кокетливая красотка спустила джинсы и показала крохотные плавочки на тонких бретельках.

Упругий животик, тонкая талия - разве может быть что-то идеальнее. Стильные аксессуары и красивая прическа стали отличным дополнением к игривому образу.

На остальных кадрах модель позировала в компании красивых подруг.

"Привет, счастливого воскресенья. Я люблю тебя", - написала Рэй.

За 12 часов пост собрал более 700 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети хорошо оценили образ модели и написали ей массу комплиментов.

Напомним, Соммер Рэй предстала в черном откровенном купальнике и на высоких сапогах.

Соответствующие кадры Соммер разместила в сториз своего Инстаграм. Модель надела черный купальник, представлявший собой вверху черную полосочку ткани, едва прикрывающую грудь.

Ранее мы писали, что Соммер Рэй в белом бикини удалось снова подчеркнуть главное – свои загорелые прелести. Благодаря необычному дизайну белья с сетчатой тканью на груди, девушка выглядела очень соблазнительно.

Звезда получила массу положительных реакций на снимок.

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