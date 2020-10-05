Американская фитнес-модель Соммер Рэй заворожила идеальной внешностью в крохотном бикини
Звезда порадовала образом, который вряд ли быстро забудешь, передает Politeka.net. Модель приняла участие в интересной фотосессии, надев крохотное розовое бикини.
Красотка едва удержала небольшую грудь в подпрыгнувшем лифчике, состоящем из двух маленьких треугольников ткани на бретельках. Верхние бретельки настолько натянулись, что лифчик еще чуть-чуть и мог бы засветить самое интимное.
На одном из фото кокетливая красотка спустила джинсы и показала крохотные плавочки на тонких бретельках.
Упругий животик, тонкая талия - разве может быть что-то идеальнее. Стильные аксессуары и красивая прическа стали отличным дополнением к игривому образу.
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На остальных кадрах модель позировала в компании красивых подруг.
"Привет, счастливого воскресенья. Я люблю тебя", - написала Рэй.
За 12 часов пост собрал более 700 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети хорошо оценили образ модели и написали ей массу комплиментов.
Напомним, Соммер Рэй предстала в черном откровенном купальнике и на высоких сапогах.
Соответствующие кадры Соммер разместила в сториз своего Инстаграм. Модель надела черный купальник, представлявший собой вверху черную полосочку ткани, едва прикрывающую грудь.
Ранее мы писали, что Соммер Рэй в белом бикини удалось снова подчеркнуть главное – свои загорелые прелести. Благодаря необычному дизайну белья с сетчатой тканью на груди, девушка выглядела очень соблазнительно.
Звезда получила массу положительных реакций на снимок.
Напомним, фитнес-модель Соммер Рэй выпустила на свободу "крошек" в леопардовом белье
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