Американская фитнес-модель Соммер Рэй заворожила идеальной внешностью в крохотном бикини 

Звезда порадовала образом, который вряд ли быстро забудешь, передает Politeka.net. Модель приняла участие в интересной фотосессии, надев крохотное розовое бикини. 

Красотка едва удержала небольшую грудь в подпрыгнувшем лифчике, состоящем из двух маленьких треугольников ткани на бретельках. Верхние бретельки настолько натянулись, что лифчик еще чуть-чуть и мог бы засветить самое интимное. 

На одном из фото кокетливая красотка спустила джинсы и показала крохотные плавочки на тонких бретельках. 

Упругий животик, тонкая талия - разве может быть что-то идеальнее.  Стильные аксессуары и красивая прическа стали отличным дополнением к игривому образу. 

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На остальных кадрах модель позировала в компании красивых подруг. 

"Привет, счастливого воскресенья. Я люблю тебя", - написала Рэй. 

За 12 часов пост собрал более 700 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети хорошо оценили образ модели и написали ей массу комплиментов. 

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hiii happy sunday i love u

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Напомним, Соммер Рэй предстала в черном откровенном купальнике и на высоких сапогах. 

Соответствующие кадры Соммер разместила в сториз своего Инстаграм. Модель надела черный купальник, представлявший собой вверху черную полосочку ткани, едва прикрывающую грудь. 

Ранее мы писали, что Соммер Рэй в белом бикини удалось снова подчеркнуть главное – свои загорелые прелести. Благодаря необычному дизайну белья с сетчатой тканью на груди, девушка выглядела очень соблазнительно.

Звезда получила массу положительных реакций на снимок. 

Напомним, фитнес-модель Соммер Рэй выпустила на свободу "крошек" в леопардовом белье

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Соммер Рей показала загорелое тело, извалявшись в песке

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Соммер Рэй ослепила своими прелестями в "кислотном" бикини