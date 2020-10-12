Американская фитнес-модель Соммер Рэй устроила оконную мойку в одной лишь распахнутой рубашке

Молодая спортсменка умеет привлекать внимание к себе, поэтому постоянно устраивает новые фотосессии, не похожие друг на друга. Чтобы рекламировать коллекции своей одежды, а также удивлять выходками на пляже, девушка примеряет самые разные образы. Во время одной из съемок Соммер устроила настоящую мойку окон.

Девушка без смущения распахнула свободную зеленую рубашку, под которой не было лифчика, и посветила формами – вязанное нижнее белье цвета радуги невозможно не заметить. Также видно на кадре средство для мытья окон, маленькие аксессуары к образу звезды (серьги, браслеты для ног или платок на голове).

Дерзкая поза не осталась без внимания фанатов в Инстаграм:

«эти окна были чертовски полосатые, когда вы закончили с ними; Расценки на уборку прогулки в парке😂; Я тот, кого ты хочешь очистить; протри, протри, протри, протри 💦; девочка перестаралась с соблазном💋💋похожа на клубничку💋💋; Lindaaaaa🌷🌷; Вы похожи на кубинку, которая управляет рестораном и нуждается в нем; Лучшее на работе; это реально слишком; протерла полностью; зачем рубашка вообще; как человек, который мыл окна каждый день в течение всего лета ... нет, спасибо, вы неправильно мыли окна 💀; Брови меня беспокоят».

Мы также писали, что девушка показывает в Инстаграм насыщенную жизнь, которую ведет вместе с родителями-спортсменами. Она постоянно занимается своей коллекцией одежды, поэтому демонстрирует ее даже на занятиях спортом или же во время отдыха на пляже.

К примеру, ярким фото Соммер удалось впечатлить многих своих поклонников, все дело в том, что красотка позировала не одна. Девушка примерила мини-бикини белого цвета в черную крапинку, а ее подруга красно-желтый купальник довольно насыщенных тонов. При этом обе светловолосые девушки выглядели подтянуто и изящно, что сразу отметили в сети Инстаграм:

«я не знаю, что круче. Наши бикини или наша дружба», - шутливо написала Соммер под постом.

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