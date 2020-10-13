Американская фитнес-модель Соммер Рэй похвалилась жарким образом в сером белье

Спортсменка продолжает набирать популярность благодаря своему Инстаграму. Несмотря на довольно молодой возраст, Рей уже успела прославиться – в ее аккаунте насчитывается более 25,5 миллионов фолловеров и количество их продолжает расти.

Спортсменка благодаря активности фанатов также смогла открыть собственный магазин одежды для фитнеса и теперь активно показывает его на себе при любой возможности.

При этом Соммер не отказывается от оригинальной съемки в самых разных образах, которые показывает в реальной жизни. К примеру, одной из самых популярных таких фотосессий стала та, в которой Рей блистала в сером белье из натуральных тканей и рубашке, которую намеренно спустила с плеч. Минималистичный образ девушки дополнили серьги с камнями, а свои длинные золотистые локоны она распустила.

Вот как реагируют в сети:

«такие женщины, как ты, не часто показывают себя. никогда не забывай, насколько ты редкий экземпляр; Я все время наблюдал, какая ты красивая благодаря этим съемкам крупным планом; Такая красивая❤️❤; Ты дочь Зевса; Откуда бикини ??; Нужно больше летнего луча, куда уж слаще🔥; Джарвис на этом фото выглядит так: sO HaRd; Такая богиня; Вы, наверное, станете красивее большинства людей на свете; самая идеальная малышка; роковое искушение; бросайте остальное, это так искушает».

Ранее мы писали, что молодая спортсменка умеет привлекать внимание к себе, поэтому постоянно устраивает новые фотосессии, не похожие друг на друга. Чтобы рекламировать коллекции своей одежды, а также удивлять выходками на пляже, девушка примеряет самые разные образы. Во время одной из съемок Соммер устроила настоящую мойку окон.

Девушка без смущения распахнула свободную зеленую рубашку, под которой не было лифчика, и посветила формами – вязанное нижнее белье цвета радуги невозможно не заметить. Также видно на кадре средство для мытья окон, маленькие аксессуары к образу звезды (серьги, браслеты для ног или платок на голове).

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