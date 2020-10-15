Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала подкачанные формы в белом кружеве

Девушка активно снимается в новых фотосессиях, в которых появляется в совершенно новом виде и необычных образах. Поскольку Соммер старается привлекать к себе кадрами, которые публикует в Инстаграм, большая часть ее фанатов находится именно там. Спортсменка может похвастаться более чем 25,5 миллионами фолловеров.

Поэтому ради удачных фото девушка нередко показывает свое тело в едва прикрывающих бюст и ягодицы купальниках, белье или просто кружевах. Нередко Рей удается сразить сеть, ведь при том, что она не делала пластики, фитнес-красотка создала идеальные ягодицы «как у Ким». Именно этим Рей и покоряет фанатов, желающих заполучить такие же формы. В белых кружевах девушка выглядела весьма пикантно:

«Просто думал о тебе в спортзале, ты много трудишься; классный пост, всегда поражает видом; Всегда выглядит как принцесса; просто превосходно, почему такие большие, вот это уже шикарно😔😔🙏; лучшая девушка в мире; Красивые глаза 👀; Я люблю тебя, больше ягодицы😣; Мы тебя тоже шикарно любим! 🥰; непослушная малышка💕💕; завлекает видом в таком наряде».

Мы также писали, что спортсменка продолжает набирать популярность благодаря своему Инстаграму. Несмотря на довольно молодой возраст, Рей уже успела прославиться – в ее аккаунте насчитывается более 25,5 миллионов фолловеров и количество их продолжает расти.

Спортсменка благодаря активности фанатов также смогла открыть собственный магазин одежды для фитнеса и теперь активно показывает его на себе при любой возможности.

При этом Соммер не отказывается от оригинальной съемки в самых разных образах, которые показывает в реальной жизни. К примеру, одной из самых популярных таких фотосессий стала та, в которой Рей блистала в сером белье из натуральных тканей и рубашке, которую намеренно спустила с плеч. Минималистичный образ девушки дополнили серьги с камнями, а свои длинные золотистые локоны она распустила.

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