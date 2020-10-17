Знаменитость показала все с разніх ракурсов

Американская фитнес-модель Соммер Рэй продемонстрировала шикарную фигуру в коже

Звезда Инстаграма похвасталась эффектными видами со всех сторон в ванной комнате, передает Politeka.net. Модель записала новое горячее видео, которое опубликовала в своем аккаунте. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Модель предстала в коротком кожаном топике. Наряд обтянул ее тело без белья, а также оголил красивый животик.

Впереди на коже были пикантные вырезы, соединенные тонкими бретельками с железными колечками.

Такая фигура выглядела просто невероятно в откровенном топике. Также модель надела брюки, обтянувшие бедра. Нижняя одежда поблескивала на свету из-за интересного принта.

Модель поиграла со своими длинными белыми волосами, оголив круглую сережку в ухе. Она активно подвигалась на камеру.

За 12 часов пост собрал более 300 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети оценили шикарное тело модели и написали ей массу комплиментов. К тому же танцы будто гипнотизировали.

"Божественная блондинка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Соммер Рэй едва удержала небольшую грудь в подпрыгнувшем лифчике, состоящем из двух маленьких треугольников ткани на бретельках. Верхние бретельки настолько натянулись, что лифчик еще чуть-чуть и мог бы засветить самое интимное.

За 12 часов пост собрал более 700 тысяч лайков и много комментариев.

Напомним, Соммер Рэй устроила мойку окон в откровенном образе. Девушка без смущения распахнула свободную зеленую рубашку, под которой не было лифчика, и посветила формами – вязанное нижнее белье цвета радуги невозможно не заметить.

Напомним, фитнес-модель Соммер Рэй выпустила на свободу "крошек" в леопардовом белье

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Соммер Рей показала загорелое тело, извалявшись в песке

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Соммер Рэй ослепила своими прелестями в "кислотном" бикини