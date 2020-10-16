Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала роскошный образ в новом бикини с кожаным лифчиком

Модель радует фанатов новыми снимками каждый день. Являясь одной из самых популярных фитнес-моделей в Инстаграм, Соммер не обделена вниманием. Из-за многочисленной армии фанатов, численность которой более 25 миллионов, девушка имеет возможность устраивать жаркие съемки едва ли не каждый день.

Чтобы не повторять свои образы, Соммер даже выпустила собственную коллекцию спортивной одежды и купальников. Теперь девушка показывает себя на прогулках в трендовой одежде с неизменным акцентом на ее ягодицы. И этот раз не был исключением.

Рей надела тонкий кожаный лифчик, необычные бикини с шахматным принтом и приспустила с плеч красную ветровку. Фото, как и ожидалось, вызвало бурю из комментариев в сети:

«Великолепная малышка обожает играть в шахматы на этих трусиках, очень красиво все, детка xoxoxoxo 💋; Вы выглядите так, как будто только что выскочили из экрана загрузки GTA V; Она носит их шашки для добычи; Une bombe! 🔥; Откуда у тебя низы, детка, это финиш??; Hola Hermosa🌹🌹🌹🌹; Клетчатый флаг в конце гонки Да, я выиграл!; Могу ли я добраться до финиша; Хорошая подпись - «Мат» 👍🤣 просто сказать; Когда ты выиграешь гонку; Особый вид иностранной красоты 😍».

Мы также писали, что ради удачных фото девушка нередко показывает свое тело в едва прикрывающих бюст и ягодицы купальниках, белье или просто кружевах. Нередко Рей удается сразить сеть, ведь при том, что она не делала пластики, фитнес-красотка создала идеальные ягодицы «как у Ким». Именно этим Рей и покоряет фанатов, желающих заполучить такие же формы. В белых кружевах девушка выглядела весьма пикантно:

«Просто думал о тебе в спортзале, ты много трудишься; классный пост, всегда поражает видом; Всегда выглядит как принцесса; просто превосходно, почему такие большие, вот это уже шикарно😔😔🙏; лучшая девушка в мире; Красивые глаза 👀; Я люблю тебя, больше ягодицы😣; Мы тебя тоже шикарно любим! 🥰; непослушная малышка💕💕; завлекает видом в таком наряде».

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