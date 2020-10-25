Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай примерила дерзкий образ байкерши во время поездки на мотоцикле

Модель является рекламным представителем энергетических напитков для спортсменов, потому часто снимает оригинальные ролики на улице во время своих тренировок. При этом личные видео Лекси показывает довольно редко. В этот раз Кай поразила сменой имиджа.

Яркая блондинка с пышными формами и кукольной внешностью часто балует фото в бикини, купальниках и спортивных костюмах. При этом на новом личном ролике Кай была не похожа на себя. В белых рваных джинсах и черной кожанке с сапогами ботфортами такого же цвета, что и куртка, девушка выглядела очень смело.

Все ради того, чтобы с гордостью прокатиться на мощном и дорогостоящем байке. Впечатлить фанатов удалось сразу, ведь девушка сверкнула еще и собственными достоинствами:

«Такое классное видео 👏🏻👏🏻👏🏻; Потрясающе 😍; Поездка💪🏾💪🏾🔥🔥; Я хочу поехать с тобой 😍; Обожаю эту съемку, детка 🔥; Потрясающие флюиды 👌👌👌Классное видео 🔥🔥; Удивительно😊; Такая красивая 💫; Вкусный 💙❤️; Мне это нравится, поза хороша🙌🏻; Вы такие невероятно красивые, и мне нравится этот байк 😍❤️; Красивая богиня; Я влюбился в тебя❤️; Красивая😍 гламурная💋💋💋; сладкая принцесса с плохой задницей».

Мы ранее писали, что девушка с пышными формами не боится сменить имидж, чтобы показать: она может быть привлекательна в любом весе и в любой форме. Фитнес-модель склонна к полноте, поэтому легко набирает лишний вес. Тем не менее, Лекси по этому поводу не комплексует и с легкостью показывает достоинства в бикини или едва заметном белье.

В этот же раз спортсменке удалось подчеркнуть фигуру платьем бирюзового цвета с глубоким декольте. Лекси показала при этом бюст без белья и впечатлила его размерами. Загорелая кожа звезды и светлые локоны выглядели очень ухожено, что также отметили фанаты в сети.

Отметим, что ей нравится это платье, Лекси решила также похвастаться обновкой в своей коллекции платьев, которые она изредка демонстрирует.

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