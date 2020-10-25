Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала в одном белье, как прокачала тело

Соммер стала популярная в Инстаграм довольно быстро, при этом девушка не только смогла похвастаться упорством и целеустремленностью. Рей знала, как ухаживать за собой и привлечь внимание публики, ведь родилась в семье бодибилдеров и тренироваться начала с шестнадцати лет.

Так как Рей является одной из самых популярных фитнес-моделей в Инстаграм, она также открыла магазин одежды и периодически устраивает фотосессии для взрослых журналов в одном белье. Как видно на фото, Рей любит экспериментировать, надевать разные образы и не стесняется показывать, как выглядит ее фигура.

В черном бикини Соммер выглядела весьма пикантно и смогла покорить фанатов видом сзади, ведь подкачанные формы никого не оставляют равнодушными:

«Мне так тяжело прямо сейчас, хочется смотреть на это вечно; Вы ооочень сильно напоминаете мне Лекси Риверу; Ты в порядке; такая любого взбодрит; Так жарко; божечки, какие огромные😤😫🤣; Я влюблен милая; как богата эта девушка, просто потрясающе; О, мне это нравится😏😏; Земной ангел; Кто все время просит у нее торт 🍑😩; Джарвис тебе больше не нужен; Люблю это 🔥🔥Ты просто живой значок, я имею в виду».

Мы также писали, что знаменитость заработала идеальные формы, благодаря упорным тренировкам. Ее Инстаграм полон фотографий, на которых она показывает свои ягодицы и другие части тела в самых смелых нарядах.

На одних из последних снимков знаменитость предстала в черном бархатном боди, которое спустилось с плечей.

При этом накаченные, загорелые ножки звезды соблазнительно блестели на свету. Кроме того, модель натянула на них белоснежные гольфики, которые смотрелись на фото чудесно.

Соммер покружилась перед камерой и показала шикарный вид сзади, который просто завораживал. Упругие ягодицы, как и ножки, красиво сияли. Модель закинула свои волнистые волосы набок, хвастаясь совершенством образа - звезда достойна зависти.

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