Американская фитнес-модель Соммер Рэй устроила дерзкую фотосессию на байке в черном белье

Спортсменка может похвастаться довольно пышными формами, которые она, по словам самой Соммер, смогла получить благодаря упорным тренировкам. Девушка много занимается спортом, устраивает прогулки на пляже и фотосессии на природе для привлечения внимания.

Инстаграм Соммер стал также популярным и потому, что девушка начала чаще сниматься в фотосессиях в необычных образах. Так, девушка устраивает мойку окон ради пикантных кадров, переодевается в прачечной или даже обливается холодной водой в душевой, как бы дразня видом.

В этот раз модель снялась без штанов, позируя на байке и надев лишь тонкую, почти прозрачную блузку вместе с черным бельем. Девушка изогнулась вперед, выставив ягодицы и представ с довольно пикантного ракурса перед фанатами:

«в моей полосе, на моей частоте ..; Gorgeos ❤️😍; Твой такой милый бикини; Ты горячая штучка; 🔥 огонь 👅😍 дополнение; Черт возьми, это идеально!; позвольте сказать, что вы чертовски красивая девушка; сладкая девочка; мне бы хотелось увидеть другой ракурс; Да, я хочу ударить это; Твоя горячая девочка; кто едет на велосипеде без штанов на хахахаха; Так жарко💗😍; Хотел бы я быть тем мотоциклом, лол; Больше фотографий вас и Харлей, пожалуйста le; Она действительно горячая😍😍🤓; Когда они говорят, что красивая, вы больше, чем определение; Так подходит».

Мы также писали, так как Рей является одной из самых популярных фитнес-моделей в Инстаграм, она также открыла магазин одежды и периодически устраивает фотосессии для взрослых журналов в одном белье. Как видно на фото, Рей любит экспериментировать, надевать разные образы и не стесняется показывать, как выглядит ее фигура.

В черном бикини Соммер выглядела весьма пикантно и смогла покорить фанатов видом сзади, ведь подкачанные формы никого не оставляют равнодушными:

«Мне так тяжело прямо сейчас, хочется смотреть на это вечно; Вы ооочень сильно напоминаете мне Лекси Риверу; Ты в порядке; такая любого взбодрит; О, мне это нравится😏😏; Земной ангел; Кто все время просит у нее торт 🍑😩; Джарвис тебе больше не нужен; Люблю это 🔥🔥Ты просто живой значок, я имею в виду».

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