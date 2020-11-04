Американская фитнес-модель Соммер Рэй поделилась пикантным домашним селфи

Девушка показывает в Инстаграм лишь кадры из профессиональных фотосессий или со съемки, устроенной в спортзале для создания ее контента. Так как модель является фитнес-блогером, она старается акцентировать внимание именно на этом. Причем нередко Соммер показывает фигуру в пикантных спортивных костюмах.

На фан-аккаунтов одной из самых популярных фитнес-красоток появляются также и домашние фото Соммер, которые сама она показывает очень редко и лишь в разделе Стори. На одном из таких кадров загорелая модель предстала во всей красе в одном белье. Причем девушка также показала подкачанные ягодицы с выгодного ракурса и подтянув нижнее леопардовое белье повыше.

Вот как реагируют в сети:

«мне нравится твоя ... картина; Вы собираетесь делать бум; Самая идеальная девушка в мире 💛💛💛; Чертовски красивые серьги Я просто не могу оторвать от них глаз; Милый наряд; Обожаю этот стиль, страсть! 💕Насколько хорошо ты знаешь своего мужчину?; Ваша подпись не имеет смысла; безудержная страсть❤️; Если ты носишь бюстгальтер, там ничего нет; Ты всегда выглядишь как ангел 😭💗Нет никого, похожего на тебя, детка, ты уникальна ♥ ️».

Ранее мы писали, что молодая знаменитость любит повеселиться несмотря на насыщенный график. Так как Соммер является популярным фитнес-блогером, она часто делится роликами с тренировок, показывает фото из модных фотосессий в одном белье и устраивает домашние съемки для демонстраций своей спортивной одежды.

Не смотря на плотный график, успевает Соммер веселиться вместе с подругами. Девушка очень любит танцевать, потому нередко снимает ролики с демонстрацией пикантных движений на камеру. Выкладывая записи в «Тик-Ток», девушка также привлекает внимание к себе, в тоже время фанаты показывают кадры Рей у себя в Инстаграм.

В этот раз поклонники наблюдали, как Рей зажигала вечером вместе с подружкой в комнате и засветила при этом пышные бедра без фотошопа. Ранее многие писали, будто формы фитнес-красотки не настоящие, так что она с легкостью опровергла сплетни.

Напомним, фитнес-модель Соммер Рэй выпустила на свободу "крошек" в леопардовом белье

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