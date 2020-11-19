Известная фитнес-модель Соммер Рэй показала, как релаксирует в спортзале

На кадрах Соммер позировала в блестящем топе и шортиках. Красотка дополнила образ резинкой на ногах, а волосы собрала в косу. Рэй начала танцевать под музыку и подпевать, тряся упругими ягодицами. Девушка была в спортзале и видно, что модель получает удовольствие от происходящего. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Одержима этим. Я должна это бросить? Также новое пополнение запасов групп на следующей неделе", - подписала кадры Соммер.

Фанаты посмотрели ролик более миллиона раз и написали комментарии:

"Однажды я видел тебя в Колорадо, и я был так взволнован, но нервничал, чтобы что-то сказать, поэтому заплакал и пошел за пиццей", "Девушка. Мне нужна твоя энергия и спортивная форма", "Когда вы роняете воду в ванну", "Представьте, что ваше будущее яркое, как зубы Соммер Рэй", "Эта атмосфера для меня".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Соммер Рэй похвалилась подкачанным телом в модных "мраморных" лосинах.

В мраморных лосинах с серыми разводами спортсменка выглядела весьма пикантно, ведь позировала спиной к камере и вовсю хваталась упругими ягодицами, которые «создала себе сама на тренировках». Крошечный топ идеально дополнил ее простой, но стильный образ.

Напомним, фитнес-модель Соммер Рэй показала вершину наслаждения под душем

А еще Politeka писала, что подтянутая Соммер Рей обольстила размером своих "бомбочек" в красивом белье

Также Politeka сообщала, что Соммер Рэй бесстыдно выпятила «блестящие» прелести в декольте



