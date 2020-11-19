Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала подкачанное тело в одном лишь нижнем белье

Спортсменка в одном черном белье решила показать подкачанную фигуру с довольно смелого ракурса. Кадрами из новой фотосессии модели решили поделиться также и фан-аккаунты, которые публикуют лучшие снимки Соммер в ее образах.

На представленном фото девушка позировала в черном белье довольно минималистичного, но весьма открытого дизайна. Рей показала при этом подкачанные ягодицы и повернулась спиной к камере, скрыв бюст.

Дело в том, что Соммер не любит показывать грудь из-за того, что ее часто высмеивали в подростковом возрасте. У девушки нулевой размер груди и поэтому фитнес-модель привыкла делать акцент именно на ягодицах «как у Ким».

Вот как реагируют на черно-белый кадр поклонники:

«Они стали больше; одна романтика и только😍😍; это типа подарок, как праздничный пирог🎂🎂; О мечта😍😍; Думаю, ты можешь разжечь огонь раньше, чем зажигалка🔥🔥 лучшее на десерт🔥; Что за малышка!; Парень так разозлился, lmaooooo; нельзя так удивлять сразу!; это выглядит очень страстно, окей; спасибо, что поддерживаете смелый образ; мне нравится ее любовь».

Ранее мы также писали, что за страницей Соммер следуют более 25 миллионов поклонников. Поэтому девушка старается показывать как можно больше материалов, отснятых во время ее отдыха или тренировок.

На фан-страницах также можно заметить довольно большое количество с фото Рей, позирующей в спортивной одежде. Так как модель владеет магазином одежды для фитнес-красоток, она примеряет наряды собственного производства, чтобы показать, как выглядят ее дизайнерские вещи на подтянутой фигуре.

В мраморных лосинах с серыми разводами спортсменка выглядела весьма пикантно, ведь позировала спиной к камере и вовсю хваталась упругими ягодицами, которые «создала себе сама на тренировках». Крошечный топ идеально дополнил ее простой, но стильный образ.

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