Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала удачный кадр из фотосессии на побережье

Фитнес-красотка начала заниматься спортом еще в подростковом возрасте, чтобы следовать примеру родителей. Девушка не только стала одной из самых популярных спортивных блогерш, но и открыла магазин спортивной одежды, который стал популярен сразу же после открытия.

Девушка начала активно продвигать собственную продукцию и теперь снимается в бикини или спортивных лосинах с топами едва ли не каждый день. Рей нравится, когда ее хвалят, поэтому она делает акцент на ягодицах, которые заметно подкачала после начала тренировок.

Теперь девушка на фото практически всегда поворачивается спиной, чтобы в очередной раз продемонстрировать пышные формы и удивить фанатов новым бикини. На фан-аккаунте появились фото, на которых Соммер позировала в алом купальнике, чем восхитила сеть:

«ты не капля в море, ты весь океан в капле ⚡️💧; Ах да, как можно остановиться, простая страсть; Ты здесь делаешь тренировки? 😂; Вы красавица с макияжем и без; Насколько красивой может быть женщина; Покажи некоторые другие части, лол 🍆 нереальная🍑; Я одержим этой девушкой🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵; Твои глаза просто убивают меня любовью 💍; Вы совершенно потрясающе красивая женщина на этой планете; Я помню это из gta😂; Ты такая потрясающе красивая !! 👍🏼👌🏼».

Также спортсменка в одном черном белье решила показать подкачанную фигуру с довольно смелого ракурса. Кадрами из новой фотосессии модели решили поделиться также и фан-аккаунты, которые публикуют лучшие снимки Соммер в ее образах.

На представленном фото девушка позировала в черном белье довольно минималистичного, но весьма открытого дизайна. Рей показала при этом подкачанные ягодицы и повернулась спиной к камере, скрыв бюст.

Дело в том, что Соммер не любит показывать грудь из-за того, что ее часто высмеивали в подростковом возрасте. У девушки нулевой размер груди и поэтому фитнес-модель привыкла делать акцент именно на ягодицах «как у Ким».

Напомним, фитнес-модель Соммер Рэй выпустила на свободу "крошек" в леопардовом белье

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Соммер Рей показала загорелое тело, извалявшись в песке

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Соммер Рэй ослепила своими прелестями в "кислотном" бикини