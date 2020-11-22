Американская фитнес-модель Соммер Рэй устроила дерзкую фотосессию с подружкой-спортсменкой

Соммер молодая фитнес-модель, которая является популярным блогером и будоражит фанатов стильными кадрами. Чаще всего девушка показывает, как веселится на пляже, развлекается дома с подружками или тренируется по утрам. При этом молодая красотка не боится критики, так как считает, что довела фигуру до совершенства.

Во время прогулок Рей обращает с легкостью внимание на себя благодаря пышным формам. Как видно на фото, она хорошо провела время с подружкой и без смущения показала ягодицы в весьма смелом бикини, едва заметным из-за телесного цвета и слишком крошечной ткани с тонкими лямками.

Повернувшись спиной к объективу, обе красотки похвалились своими формами и кокетливо поулыбались для привлечения внимания.

«Эй, я так рано, привет, Соммер; Обожаю выбор бикини таких крошек😉; Такое красивое тело у них, как всегда😍🤫; Это место благословлено для таких женщин; почему тут так красиво, какие шикарные женщины😍😍; Так горячо; Красиво 😍переполох обеспечен😍😍; на всех платформах будет переполох🔥; ты просто фешн-дива; мне кажется, тут много фото для соблазна; это банановые королевы, не иначе».

Соммер несмотря на молодой возраст считается востребованной моделью, которая успела прославиться в сети и даже открыть свой магазин.

Теперь большая часть ее фото, сделанных на пляже или прогулке, делается с акцентом на одежду. Девушка обращает внимание на подкачанные ягодицы и поворачивается к камере спиной. Так как Соммер желает продемонстрировать достоинства в бикини, она выбирает открытые на пятой точке, но скрывающие бюст.

На фото можно заметить, что загорелая блондинка чувствует себя очень уверенно перед камерами, а многочасовые занятия в спортзале, о которых она говорит в Инстаграм в специальных видео, не проходят даром.