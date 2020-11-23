Известная фитнес-модель Янет Гарсия показала, как тренируется

На кадрах Янет позировала в лосинах и топе, а образ дополнила кроссовками. Девушка собрала волосы в два хвостика и развернулась пятой точкой к камере. В руках Гарсия держала гантель и начала приседать, восхищая упругостью ягодиц. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Тренируемся вместе, полюбите процесс, и результат обязательно", - написала звезда под фото.

Фанаты посмотрели почти миллион раз видео и написали комментарии:

"Я хочу тренироваться с тобой", "Ваш распорядок великолепен !!!!", "Какое твое любимое упражнение?", "Но я все отложил", "Отлично мило и красиво", "Совершенствуем орех", "Вот как делается упражнение?", "Красивое красивое тело", "Мамасита, насколько ты богат, любимый", "Я должен попробовать эту тренировку", "Сколько отрядов в нем будет?", "У меня всегда было огромное желание".

Мы сообщали, что известная фитнес-модель Янет Гарсия показала себя в необычном виде.

На фото Янет позирует в топе и трусиках. Красотка стояла в спальне возле кровати, закинув на нее одну ногу. Волосы Гарсия оставила распущенными, а сама показывала пятую точку перед камерой. Фото вышло довольно горячим и соблазнительном.

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