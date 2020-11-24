Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай устроила бурную тренировку в одном крошечном бикини

Популярная модель с пышными формами старается показывать свои тренировки довольно часто, так как проводит их на природе и любит рассказывать, как занимается дома, а не в спортзале. Все дело в том, что фитнес-красотка склонна к полноте, и чтобы корректировать фигуру так, как ей надо, Лекси занимается едва ли не каждый день.

На представленных кадрах видно, что девушка решила позаниматься на улице, да еще и в весьма дерзком виде – крошечном салатовым бикини, что совсем не скрыл ее фигуру. Таким образом Кай не только похвалилась упражнениями для подтянутых ягодиц и бедер, но еще и показала свои достоинства во всей красе со смелого ракурса.

Вот как реагируют в сети на увиденное:

«Удар 💝; Ты потрясающая, милая; Самая великолепная и желанная богиня - это ты; Отлично потренировались, посмотрев на это 😍 детка, зажигай😘; такая роскошная девочка🔥; боже, какая хорошая интрига🔥🤤; Отличный выбор булочек, детка 😍 способ нас сильно мотивировать🔥; Ого, много похабных кадров; Хорошо выглядит; Вау, красивая сексуальная фантастическая женщина; очень роскошна💪🏽; Удивительное тело 😍; Конфетка для глаз😍😍Вы такая красавица и вдохновительница !! Пожалуйста, проживи еще 100 лет!».

Мы также писали, что девушка не скрывает, что имеет лишний вес, поэтому борется с ним при помощи спорта и активного образа жизни. Чтобы показывать результаты своих тренировок, она выбирает смелые топы или короткие маечки с глубоким декольте.

Как видно на одном из фото Лекси, она с легкостью может похвастаться пышными формами, ведь ее кукольная и яркая внешностью позволяет подобрать практически любой наряд, который будет ей идти. Низкорослая красотка со светлыми волосами подчеркнула формы спортивным костюмом из дайвинг-ткани и сразу получила сотни комплиментов за фото с мячом на закате солнца.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

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