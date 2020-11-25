Американская фитнес-модель Соммер Рэй восхитила домашним видом в топе и коротеньких шортиках

Молодая знаменитость делится новыми фото довольно активно, ведь всегда старается прорекламировать одежду, которую начала выпускать после открытия своего магазина. Спортсменка активно подчеркивает формы коротенькими топами, лосинами и шортами, а также демонстрирует лично на себе, как выглядит ее одежда для фитнес-красоток.

Дома же Соммер не носит ничего откровенного, но личные селфи набирают довольно большое количество просмотров. К примеру, на одном из таких фото девушка позировала в черном топе на резинке и коротких серых шортах с высокой талией.

Чтобы максимально подчеркнуть упругие ягодицы, девушка повернулась к зеркалу спиной и приподняла ткань шорт, показывая таким образом свои достоинства. Домашний вид и не постановочное фото с большим количеством обработки сразу же понравилось поклонникам:

«Эта дама заслуживает бриллиантов💍; Соммер, ты не можешь этого делать; Почему так много саморекламы; Боже, черт возьми, она совсем не стесняется; Сделайте только для поклонников, пожалуйста; какого черта она такая роскошная; она правда как сладкий и хороший тортик🍰; Такая красивая 🥺💛; она словно не знает стыда💚🤣; школьная угроза; я так люблю тебя, королева 💛; Какая-то золотая пропорция прямо здесь 😂».

Мы также писали, что Рей считается одной из самых популярных фитнес-блогерш в социальной сети и старается показывать как можно больше смелых кадров. На фан-аккаунтах также публикуют сотни стильных снимков Соммер, выбирая лучшие из ее последних фото.

На одном из таких Рей позировала в болотного цвета монокини без принтов и лишних украшений. Привычно повернувшись спиной к камере, она распустила длинные локоны и повернула голову в сторону. Рей посветила упругими ягодицами, за что получила сотни комплиментов:

«Я люблю🧡 смотреть на такое подольше😜; Работаю усердно или почти не работаю, но глядя на нее прям немею; Ура нереально; Я хочу быть таким, как ты, когда вырасту; максимальная интрига, красавица», - пишут пользователи.

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