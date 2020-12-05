Первая ракетка Украины Элина Свитолина впечатлила занятиями во время отдыха

Как передает Politeka.net, известная теннисистка отправилась на курортный остроф Тенерифе и поделилась горячими фото на своей странице в соцсети "Инстаграм". Спортсменка намекнула, что тренироваться ей приходится больше, чем расслабляться в купальнике.

На правой половине снимка Элина Свитолина запечатлена в красном топе и черных трусиках, элегантно оттопырив ягодицы. Она сбросила соломенную шляпу в сторону камеры и приготовилась заходить в бассейн с распущенными волосами. В левой части фото девушка развалилась на теннисном корте в коричневой майке, обтягивающих шортах и с фиолетовым козырьком от солнца. Она изобразила измученное и крайне уставшее выражение, вероятно, она вымоталась во время тренировки.

"Поездка на #Тенерифе ☀️: ⁣ Ожидание 🍓- Реальность 😅", - подписала Элина Свитолина свой коллаж.

Пользователи социльной сети выразили теннисистке свое восхищение в комментариях:

"Сделала мой день"; "Великолепное существо💋💋😘"; "Главное хорошая подготовка к новому сезону! Удачи!"; "О, моя богиня"; "Ваши бикини слишком хороши"; "Выглядишь красивее, когда прикрыта. Спасибо"; "Я ожидал, что ты устроишь разгром на корте, но вместо этого ты разбиваешь наши сердца"; "Попастая".

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