Погода в Украине 8 декабря не будет радовать, температурные качели напомнят о себе с новой силой

Таким является прогноз специалистов, пишет Politeka.

Западная Украина одна из немногих мест, где сегодня пройдут хотя бы какие-либо осадки. Их стоит ожидать на Закарпатье. Столбик термометра покажет от +5 до -1 градуса по Цельсию днем. В ночное время суток похолодает до -5 по Цельсию, а на Закарпатье будет от 2 до 4 тепла.

Совершенно иная картина будет на севере Украины, где днем будет от -1 до -4 мороза. Ночью существенно похолодает, местами до -11 мороза. Надеяться на какие-либо осадки не стоит.

Центральная Украина сегодня также «поддастся» на уловки декабря. Днем столбик термометра опустится до 0-3 со знаком «минус». После захода солнца на улице будет от -6 до -8 по Цельсию.

На юге сегодня будут частичные дожди, которые накроют Одесскую область. Остальных ждет облачность с прояснениями. На улице ожидается от 0 до 2 градусов тепла, а ночью похолодание вплоть до -6 мороза.

Жителям восточной Украины декабрь сегодня уготовил новое испытание в виде дневных 0-3 мороза. После захода солнца ожидается еще большее похолодание, местами до -11 по Цельсию.

В Киеве и пригороде сегодня зима испытает украинцев дневными -1-4 градусами мороза днем. Ночью похолодает до -7-11 со знаком «минус».

Напомним, погода обрадует украинцев, синоптики предупредили о перепадах.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о резком похолодании и "капостях" погоды.

Также Politeka писала, что зима разорвет Украину, но с повезет не всем.