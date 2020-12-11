Многие артистки хорошеют с годами и становятся только женственней и сочнее

Как пишет Politeka.net, такое можно сказать о многих звездах, которые переступили 30-летний порог и из симпатичных девушек превратились в страстных женщин с сильной энергетикой.

Например, 35-летняя Даша Астафьева, которая неоднократно снималась для мужских журналов, только сейчас приобрела женственную красоту, которая не имеет ничего общего с пошлостью. Даже весьма откровенные фото Даши сегодня выглядят эстетически.

"Теперь я видел все", - пишут поклонники.

Пышногрудая Надежда Мейхер участвую в «Танцах со звездами» доказала, что женщина к 40-ка годам только расцветает. Мейхер удивляла не только подтянутой фигурой и отменной растяжкой, но также дикой энергетикой и любовью к жизни.

А вот Анна Седокова, которой на днях исполнится 38 лет, недавно снова вышла замуж. Ее избраннику всего 28 лет, но, похоже, парочку это абсолютно не смущает. Анна обладает той женской энергией, которая сводит мужчин с ума.

А Тина Кароль к 35 годам расцвела как цветок. Ее округлые формы и пышный бюст сводят с ума поклонников. К тому же, Тина научилась подчеркивать свои достоинства пикантными нарядами. Стоит отметить, что особо притягательно выглядит то, как Тина кайфует сама от себя.

Напомним, что Седокова показала повзрослевшую красавицу-дочь от известного футболиста: "В свои 16 ты уже...".

Как сообщала Politeka, элегантная Надежда Мейхер поиграла на тайных чувствах, распахнув пиджак: "Это вообще законно?".

Также Politeka писала, что Астафьева без белья взбудоражила фантазии, приспустив тонкое шелковое платьице: "Страсть".