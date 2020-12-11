Погода в Украине 11 декабря приятно удивит часть граждан, от недавних морозов не останется и следа

Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.

Так, украинцам, которые проживают на западной части страны, сегодня не повезет больше всех: небольшие плюсы будут сопровождаться сильными дождями. Столбик термометра покажет от 2 до 7 градусов со знаком «плюс». Ночью же похолодает до 0+2 градусов по Цельсию. Лишь в Ивано-Франковской и Черновицкой области ожидаются заморозки до -1 ниже нуля.

Северные регионы «отделаются» облачностью и дневными от -1 до +2 по Цельсию. После захода солнца синоптики прогнозируют от +1 до -3 градусов.

В Киеве и пригородных населенных пунктах рассчитывать на солнце сегодня явно не стоит. Облачность будет сопровождаться дневными -2+2 градусами. Ближе к вечеру похолодает до 0-3 градусов мороза, но зато без дождей.

Центральные регионы Украины сегодня также «затянут» облака. Синоптики из Укргидрометцентра прогнозируют около -1+4 градусов. После захода солнца столбик термометра опустится до +2-2 по Цельсию.

На юге сегодня пройдут локальные дожди, которые затронут Одесскую область. Остальных ждут облака и «комфортные» 3-6 со знаком плюс. Ночью будут заморозки до -1, но локально. В большинстве областей ожидается от 1 до 4 тепла.

Солнечно и без осадков сегодня будет на восточной части страны. Здесь воздух прогреется до -1+1 градуса. В ночное время суток украинцев тут испытают холодами: ожидается от -5 до -8 мороза.

Напомним, мощный шторм бушует в Украине, затоплены десятки домов и дороги.

Как сообщала Politeka, погода не пощадит украинцев на День святого Николая.

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