Сбежавшая Меган Маркл в очередной раз заткнула за пояс Кейт Миддлтон

Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Так, бывшую герцогиню Меган Маркл признали самым популярным членом британской королевской семьи.

Исследование было проведено порталом OnBuy. По результатам, рейтинг Меган Маркл составил 14,5%.

Самое интересное, что в очередном рейтинге Меган Маркл с маленьким разрывом обставила Кейт Миддлтон и королеву Елизавету II (14,4% и 14,3% соответственно).

В ТОП-5 также попали сыновья покойной принцессы Дианы: у принца Гарри рейтинг 14,2%, а у его старшего брата Уильяма - 13,8%.

По результатам исследования портала OnBuy, самый низкий уровень популярности оказался у принца Эндрю - 8%.

В компании подчеркнули, что рейтинг популярности членов королевской семьи был составлен после анализа данных, которые были получены из рейтингов YouGov, поисковых запросов Google и Instagram, и определил процент популярности для каждого члена королевской семьи.

Ранее мы уже рассказывали, как Меган Маркл заткнула за пояс Кейт Миддлтон.

Так, бывшую герцогиню признали самой влиятельной королевской особой по вопросам макияжа.

Таким вопросом, Меган Маркл в очередной раз удалось заткнуть за пояс свою соперницу Кейт Миддлтон. Любобытно, что даже бегство из дворца и переезд в США существенно не повлияли на популярность герцогини Сассекской.

Напомним, Меган Маркл жестко "прижала" принца Гарри

Как сообщала Politeka, Громкий развод Меган Маркл, герцогиню вывели на чистую воду

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